20 مليون مشاهدة.. لطيفة تتربع على عرش اليوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - الحياة سكر .. طرحت النجمة لطيفة تاسع كليبات ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" والأغنية الجديدة تحمل اسم "الحياة سكرة"، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رءوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.

وحققت لطيفة حتى الآن ما يزيد على 20 مليون مشاهدة لألبومها الجديد "مفيش ممنوع" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما تصدرت الترند في عدد من الدول العربية، وتصدر الألبوم كل منصات الموسيقى التي حصلت على حقوقه خلال أقل من أسبوعين فقط.