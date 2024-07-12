تعرف على موعد غلق أبواب دخول حفل "الكينج" محمد منير بمهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن موعد فتح وغلق أبواب دخول حفل "الكينج" محمد منير المحدد إقامتها غدًا، الجمعة.

ووفقًا للجدول المعلن من قبل إدارة مهرجان العلمين فإن الدخول إلى مكان الحفل سيكون فى السابعة مساءً، وسيتم غلق الأبواب فى العاشرة مساءً.

جدير بالذكر أن الكينج غاب عن إحياء الحفلات خلال الفترة الماضية بسبب تعرضه لإصابة فى ذراعه مما جعل جمهوره في كل أنحاء الوطن العربي متشوقًا للاستماع إلى أروع أغانيه.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة، وكذلك مسابقة للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.