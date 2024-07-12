قمر اللبنانية تنشر صورا أمام البحر خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة قمر اللبنانية، متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك خلال قضاء إجازتها الصيفية.

ونشرت "قمر"، صورا جديدة وهي تستمتع بالأجواء الصيفية أمام البحر، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "روح مليئة بأشعة الشمس.. التقط الصور هذه اللحظة... لكي نعتز بالذكرى".

والتقطت قمر صورا مميزة وهي تجلس أمام البحر، مرتدية فستان صيفي زاهي الألوان، أبرز جمالها ورشاقتها.

وانهالت التعليقات، على الصور، وجاءت كالتالي: "جمال وكمال اسم على مسمى صدق قمر" ، "قمر للغاية"، "أحلى وحده بالوطن العربي".

وتعد "قمر" مغنية وممثلة لبنانية، بدأت حياتها الفنية كمطربة، ويعتبر فيلم (حصل خير) عام 2012 من أوائل أعمالها الفنية، وقدمت أكثر من ألبوم غنائي منهم (مبخافش - أو لا لا - سهرتلك ).

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