تركي آل الشيخ يوجه الشكر لوزير الإعلام السعودي بسبب مجهوداته في "موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشكر والتحية لوزير الإعلام السعودي سلمان يوسف الدوسري على مجهوداته ودعمه في التخطيط لفعاليات "موسم الرياض".

ونشر تركي، صورة للدوسري، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "أشكر أخي معالي سلمان الدوسري وزير الإعلام على دعمه في التخطيط لمجموعة كبيرة ومميزة من الأنشطة الترفيهية والحفلات الغنائية للجاليات المقيمة في المملكة لموسم الرياض القادم بدعم وتمكين من سيدي سمو ولي العهد قائدنا الملهم وعراب الرؤية".

وتشهد مدينة الرياض، فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تقام في الفترة من 3 يوليو حتى 25 أغسطس المقبل، وأعلن عن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع الفعاليات التي تشمل 6 مسرحيات والعديد من الحفلات الغنائية.

ويواصل "آل الشيخ" الاحتفال بالنجاح الكبير الذي يحققه فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بدور العرض السينمائي كونه مشارك بالعملية الإنتاجية للفيلم، وكشف عن إحصائية مؤخرًا أوضح خلالها تخطي الفيلم حاجز الـ 200 مليون جنيه ليصبح أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات بإنجاز غير مسبوق في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ مؤخرًا عن تفاصيل عدد من المشاريع السينمائية برعاية صندوق "بيج تايم" والتي يتعاون خلالها نخبة من نجوم السينما المصرية، حيث جمعه لقاء بعدد من نجوم وصناع السينما المصرية في لندن وتم إذاعته عبر برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب على قناة "Mbc مصر".

اقرأ أيضا:

"ناس محترمة".. كيف علق نجوم الفن على إيقاف الإعلامي أحمد شوبير؟

بمشاركة رامي جمال ورضا البحراوي.. تفاصيل أول حفلات أحمد عدوية بعد وفاة زوجته