"مفتقدة الكواليس الجميلة".. يسرا توجه رسالة لأبطال مسرحية "ملك والشاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة يسرا، رسالة شكر لأبطال وفريق عمل مسرحية "ملك والشاطر"، والتي عرضت مؤخرًا في مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكتبت "يسرا"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كلامي عمره ما هيوصف مشاعر الحب والامتنان لكل فريق العمل، حلم رجوعي للمسرح اتحقق و الحمد لله كان نجاح فوق المتوقع".

وأضاف: "النجاح ده كان وراه روح فريق العمل اللي مشوفتش في جمالهم ولا نضافتهم، أحمد عز كالمعتاد فنان عظيم ورائع و دايمآ كأسفني بأخلاقه وشهامته، شيماء سيف كانت هي نفسها فرحانة لرجوعي المسرح أكتر مني حبيبتي و روح قلبي".

وتابعت: "سيد رجب مفيش كلام يوصف عظمته، الاكتشاف الجميل حبيب قلبي مصطفى غريب ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح، وأكيد كل ده بوجود منتجة جادة و شاطرة زي الاء و المخرج الرائع محمدي".

واختتمت: "مفتقداكم ومفتقدة روح الكواليس الجميلة .. ربنا يخليكم ليا أنتوا وجمهوري الجميل وحشتوني وبحبكم من قلبي".

شاركت يسرا في مسرحية "ملك والشاطر"، التي عرضت على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، بطولة الفنان أحمد عز، الفنانة شيماء سيف، الفنان سيد رجب، والفنان مصطفى غريب.

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