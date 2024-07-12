نسرين طافش بفستان أحمر ونادين الراسي على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة ارتدت خلالها فستان باللون الأبيض.

نادين الراسي

شاركت الفنانة نادين الراسي متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

نور إيهاب

ظهرت الفنانة نور إيهاب بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، صور أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة ارتدت فيها فستان مرصع بالورد.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، صورة جديدة له أثناء قضاء عطلته الصيفية، ونشر الصورة على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمدلله يوم جيد".

نيكول سابا

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة جديدة لها تجمعها بالفنان وائل جسار، أستعدادًا لإحياء حفل غنائي بـ الساحل، وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها أحدث ظهور لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام، وظهرت داخل بلاتوه التصوير مرتدية فستان باللون الأحمر.

ليلى أحمد زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها تجمعها بشقيقتها منى أحمد زاهر، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نهال عنبر

ظهرت الفنانة نهال عنبر في صورة عبر حسابها الخاص على انستجرام وسط النيل، وكتبت:"صباح الخير".

هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها، صورة لها بالأبيض والأسود، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية " القصص القصيرة".

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