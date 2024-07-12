محمد منير قبل حفله في مهرجان العلمين: "مصر محتاجة فرحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان الكبير محمد منير ضيفًا على قناة "Extra News" على هامش حفله الغنائي المرتقب المقرر إقامته اليوم الجمعة ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان العلمين الجديدة.

وتحدث منير عن كونها فرصة لأن يشعر الشباب بالبهجة والفرح في ظل الظروف التي يعيشها الوطن العربي، وأن الغناء هو أسهل طرق الفرح، وأكد خلال حديثه أن مصر بحاجة إلى الفرحة.

وقال منير: "أنا معنديش جديد في استعداداتي لكن أنا بعرف عنوان وشكل الحفلة بشكل عام، وأنا لما ببص لعيون الناس بعرف هم عايزين أغنية ايه، وأنا طبعًا سعيد أني هشارك بكرة إن شاء الله مع شباب مصر، وشباب مصر في الوقت الحالي والظروف اللي احنا فيها محتاج لقليل من البهجة ومزيد من التفاؤل وهمي الأول والأخير ان احنا نحس جميعًا من اكبر واحد في مصر لأصغر طفل ان احنا سعيدين بالحفلات اللي بتجرى، لأن مصر محتاجة فرحة والغناء أسهل طرق للفرحة".

واستكمل: "من يوم إعلاني أني بغني وأنا وطني مصري غير مشكوك في أمره بدليل أن كل أطراف الشعب المصري مشتركة في حفل بكرة سعيد بيهم ومش هقولهم أهلا وسهلا الجملة دي تتقال لواحد ضيف لكن كل من يحمل الجنسية المصرية والغناء احتفال لمصر كلها ودعوة اكيدة ان مصر بكرة تسعد وتفرح وتغني معاه".

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الجمهور، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة، وكذلك مسابقة للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

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