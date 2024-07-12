بالفيديو.. مدحت صالح يتألق في أولى حفلات مهرجان العلمين على المسرح الروماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألق المطرب مدحت صالح في أولى حفلات مدينة العلمين الجديدة، بدورته الثانية الخميس 11 يوليو، على المسرح الروماني بالمدينة التراثية.

وتفاعل الجمهور الحاضر في المسرح الروماني، مع أغاني "زي ماهي حبها" و"حبيبي يا عاشق"، "برمي السلام"، موجهًا الشكر لهم، قائلًا: "بحبكم والله".

وتحاور المطرب الكبير مدحت صالح في حلقة استثنائية من قلب العلمين الجديدة، الإعلامية منى الشاذلي، وتقدم حلقة خاصة من برنامجها "معكم"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

تشهد حلقة برنامج "معكم" مني الشاذلي، تقديم مدحت صالح مجموعة من أشهر أغانيه، إضافة إلى غنائه أجمل أغاني نجوم الزمن الجميل.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الجمهور، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة، وكذلك مسابقة للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

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