9 أغسطس.. عمرو دياب يحيي حفلا في مهرجان العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة يوم الجمعة الموافق ٩ أغسطس.

وطرحت الشركة المنظمة للمهرجان تذاكر الحفل مساء الخميس 11 يوليو وذلك نظرا للاقبال الجماهيري الكبير على أولى حفلات الهضبة في المهرجان.

وكان عمرو دياب أحيا حفلا ساهرا في منتجع مراسي بالساحل وسط حضور جماهيري كبير، وشهدت منطقة الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاقه.

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح مؤخرا ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة" ، وهي من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم.