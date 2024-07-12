شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف أحمد الإبياري: سمير غانم ليس له بديل وكان يرتجل في مسرحياته من داخل النص والان مع تفاصيل الخبر

أكد المنتج والمؤلف أحمد الإبياري، أنه بدأ تشرب حب المسرح منذ طفولته، حيث كان يذهب مع والده إلى المسرح، وبدأ حبه من خلال ذهابي للمسرح، قائلا: "كنت بشوف الروايات والجمهور، واكتسبت الإدارة من والدي، وشفته ازاي بيتعامل في المشهد كله مع بعضه".

وأشار أحمد الابياري، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، إلى أنه عرض عليه التمثيل من قبل الفنان والمخرج الكبير نور الدمرداش ولكن رفض، مضيفا: "اتعرض عليا أمثل ولكن لم انجذب للتمثيل لأني مؤلف ولما بقيت مؤلف انتقلت للإنتاج أيضا".

وتحدث عن سمير غانم قائلا: "كان يرتجل من داخل النص وهو فنان ملوش زي واشتغلت مسرح في كل الاتجاهات لكن سمير غانم ليس له بديل وخفة دمه لا خلاف عليها وكنت بقول وشك صغير مش بيكبر وقلبه هو سبب وشه، وقلبه أبيض قوي، وده مديه انتعاشه في وشه ومكنش بيعمل مشكلة مع أي ممثل أيا كان".

