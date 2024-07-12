شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يوجهون تحية لمحبيهم من الجاليات العربية فى حفلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص عدد كبير من نجوم الغناء، خلال حفلاتهم أن يوجهوا التحية لمحبيهم من الجاليات العربية الذين يحضرون الحفل، ويقفون في أول صف، ووجه النجم محمد حماقى التحية لكل متابعيه من ليبيا والعراق خلال حفله ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، وكان مقام باستاد 30 يونيو فى التجمع الخامس، وقال:" شرفتونى ويسعدنى انكم في الحفلة".



ووجه الكينج النجم محمد منير خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الأولى التحية لكل السودانيين، وقال وقتها : "لا بد من احترام أى ضيف سوداني موجود معانا فى مصر"، وأيضا وجه نجم الراب ويجز في حفلة في مهرجان العلمين بنسخته الأولى التحية لمحبيه من إيطاليا وليبيا الذين حرضوا على حضور الحفل.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وحميد الشاعرى وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وكارول سماحة وبهاء سلطان ورضا البحراوى ومسلم وشارموفرز وغيرهم.