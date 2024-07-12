شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة وفرقة وتريات أوبرا الإسكندرية على المسرح الكبير بالأوبرا 19يوليو والان مع تفاصيل الخبر

ضمن حفلات المهرجان الصيفي التي تقام بدار الأوبرا المصرية يقدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بالإشتراك مع الموسيقار الكبير هاني شنودة حفلاً موسيقياً، يوم الجمعة الموافق 19 يوليو، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسيغني في الحفل كلاً من تينا عدلي ومنى العطار، تحت قيادة المايسترو محمود بيومي، ومن المفترض تقديم باقة متنوعة من الأغاني.

يشار إلى أن الموسيقار الكبير هاني شنودة هو مؤسس فرقة المصريين عام 1977 والتى اكتشفت وساهمت فى نجومية العديد من كبار فناني مصر والوطن العربي، كما انتشرت أعمالها وحققت نجاحا كبيرا فى حقبة الثمانينات.

ومن المعروف أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم .

وكانت قد نظمت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمود بيومى وبمشاركة الموسيقار الكبير هانى شنودة وفرقة المصريين، وذلك في يونيو الماضي على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية للإحتفال بعيد الموسيقى العالمى.