شكرا لقرائتكم خبر عن أداء استثنائى وأغانى مميزة للنجم مدحت صالح فى معكم منى الشاذلى من العلمين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

قدم النجم مدحت صالح أداء استثنائيا وأغانى مميزة وحوارا ممتعا مع الإعلامية منى الشاذلى، وسط أجواء ممتعة كلها ذكريات ومزيكا وحوار من القلب، وأجواء ساحرة فى النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين فى دورته الثانية عددا من الصور من حلقة معكم منى الشاذلى مع النجم الكبير مدحت صالح.

وتوافد عدد كبير من الجمهور على حضور حلقة النجم مدحت صالح مع الإعلامية منى الشاذلى فى المسرح الرومانى فى أول أيام فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.

وتشهد الدورة الثانية العديد من الفعاليات التى تقام للمرة الأولى، ما يعكس مدى التطوير المستمر فى خريطة المهرجان لدى القائمين عليه.

ويشهد مهرجان العلمين قائمة مسرحيات سيتم عرضها خلال هذا العام، وكشف المهرجان عن أسماء المسرحيات المقرر عرضها فى الدورة الثانية هذا العام وهى: "فيلم رومانسى"، "الستات عايزة إيه"، "الشهرة"، "حدوتة بعد النوم"، "بولك روج"، "دكان أحلام".

ومن فعاليات المهرجان فى دورته الثانية إقامة مهرجان يحمل اسم نبتة للأطفال برئاسة الفنان أحمد أمين.

أما على صعيد حفلات الغناء يحيى الكينج محمد منير حفل الافتتاح والقيصر كاظم الساهر يوم 18 يوليو حفلا غنائيا، كما يقدم تامر حسنى حفلاً غنائيًا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربى هانى شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس ورامى جمال يوم 2 أغسطس.

ويقدم الموسيقار عمر خيرت حفله يوم 2 أغسطس بينما يحيى عمرو دياب حفله يوم 9 أغسطس وحمزة نمرة حفله يوم 16 أغسطس ومسار إجبارى حفله يوم 16 أغسطس، كما تحيى سعاد ماسى حفلها يوم 16 أغسطس أما فريق كايروكى فيقدم حفله يوم 23 أغسطس بينما يختتم ويجز مهرجان العلمين بحفله يوم 30 أغسطس المقبل.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.



برنامج معكم منى الشاذلى (1)



برنامج معكم منى الشاذلى (2)



برنامج معكم



صفحة مهرجان العلمين



مدحت صالح (1)



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مدحت صالح مع منى الشاذلى