ماجدة الرومي.. أسعار تذاكر حفلها في العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - ماجدة الرومى.. تستعد النجمة لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، بقيادة المايسترو نادر عباسي، ومن المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل 19 يوليو الجاري.

وفتحت "تذكرتي" باب حجز حفل المطربة ماجدة الرومي، ضمن حفلات مهرجان العلمين 2024، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلي 4 فئات .

وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلي 4 فئات لكي تتناسب مع جميع الطبقات وهي كالتالي:_

الفئة الأولي (VIp)بسعر 15 آلاف جنية مصري

الفئة الثانية (VIp)بسعر 10 آلاف جنية مصري

الفئة الثالثة (VIp)بسعر 7 آلاف جنية مصري

الفئة الرابعة (VIp)بسعر 5 آلاف جنية مصري