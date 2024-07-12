إيمان العاصي تواصل تصوير مسلسلها "برغم القانون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة إيمان العاصي تصوير مسلسلها الجديد "برغم القانون" الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية ويشاركها مجموعة من نجوم الدراما.

ونشرت إيمان العاصي صورة من كواليس التصوير عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تقوم بقراءة الحلقة السادسة من المسلسل.

ويشارك إيمان العاصي البطولة كل من هاني عادل، محمد القس، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبدالسلام ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكانت أخر مشاركات الفنانة إيمان العاصي بمسلسل "جعفر العمدة" بطولة الفنان محمد رمضان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرا.

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