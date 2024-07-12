تامر الخطيب يجسد شخصية فاروق فلوكس في "نوستالجيا ٩٠/٨٠"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضم الممثل تامر الخطيب إلى فريق عمل مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ التي تعرض حاليا على خشبة مسرح السامر بالعجوزة من إخراج تامر عبدالمنعم.

ويجسد تامر الخطيب شخصية الفنان القدير فاروق فلوكس في فيلم الراقصة والسياسي لنجمة مصر الأولي الفنانة نبيلة عبيد.

ومن جانبه، أعرب تامر الخطيب في بيان صحفي عن سعادته الكبيرة بمشاركته في عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وقال: شرف لي المشاركة في عرض كبير وناجح مثل عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ والشرف الأكبر أنني أشارك في العمل مع مخرج مبدع وذو حس فني كبير وهو الفنان القدير تامر عبدالمنعم.

وبدأ تامر الخطيب منذ فترة بروفات مسرحية "خارج الخدمة" مع فرقة وجوه المسرحية والتي من المقرر عرضها أواخر شهر يوليو الجاري وهي من إخراج محمد رجب الخطيب.

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التليفزيونية التي تم تقديمها في تلك الحقبة.

عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

من جهة أخرى، تقرر عرض الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ على خشبة مسرح الأنفوشي بالإسكندرية وذلك يوم ١٨ من شهر يوليو الجاري ولمدة ثلاثة أيام.

كما يستأنف عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ جولته خلال الإجازة الصيفية في شتى محافظات جمهورية مصر العربية.