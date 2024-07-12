شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا فيرجارا بإطلالة شابة بالتزامن مع عيد ميلادها الـ 52 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة صوفيا فيرجارا بمنتهى الشباب مؤخراً اثناء خروجها داخل مدينة لوس أنجلوس بالتزامن مع عيد ميلادها الثاني والخمسين مؤخراً.

صوفيا فيرجارا ظهرت متألقة في فستان أنيق باللونين الأزرق والأبيض، وظهرت ابتسامتها الضخمة أثناء عبور أحد الشوارع في الحي الراقي.

من ناحية أخرى يعد مسلسل Griselda آخر أعمال فيرجارا من إخراج أندرياس بياز، ومن تأليف إنجريد إسكاجيدا، ودوج ميرو، وإريك نيومان، وبرينا كوف، وكيسي باباس، وتوري مير، وألفريدو سبتين، وجينا لوسيتا مونريال، وجيوفانا سركيس، وكارلو برنارد.



صوفيا فيرجارا

ويقوم ببطولة مسلسل Griselda الجديد كل من صوفيا فيرجارا (جريزلدا بلانكو)، ألبرتو جويرا (داريو سبولفيدا)، كريستيان تابان (أرتورو ميسا)، مارتن رودريغيز (ريفي أيالا)، جوليانا أيدن مارتينز (جون هوكينز)، فانيسا فرليتو (كارمن جوتيريز).