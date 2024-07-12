شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يحتفل بخطوبة ابنته ويستعد لحفل بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل النجم محمد فؤاد اليوم الجمعة بخطوبة ابنته، فيما يستعد لإحياء حفل غنائى بالساحل الشمالى، ويأتى ذلك بعدما احتفل فى أبريل الماضى بزفاف نجله عبد الرحمن داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد الحفل غناء فؤاد خلال الحفل أغنية "يا أصلى" وأغنية "كامننا" التى تفاعل معه العروسان والحضور. وكان محمد فؤاد نفى شائعات مرضه والتى تتزامن مع استعداده للاحتفال بخطوبة ابنته.

ومن آخر أغنيات محمد فؤاد كانت أغنيته الجديدة "أحكيلك"، والتى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كما قدم المطرب محمد فؤاد مع الشاعر أسامة محرز أغنية بعنوان "أحكيلك"، والتى تحمل طابع دراما، وهى من ألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.