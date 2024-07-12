شكرا لقرائتكم خبر عن علاء قوقة يقدم ورشة التمثيل الاحترافي 3 بمسرح نهاد صليحة والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، يعلن مسرح نهاد صليحة برئاسة الدكتور محمود فؤاد صدقي، عن فتح باب التقديم لورشة التمثيل الاحترافي 3 والذي سيقدمها الدكتور علاء قوقة، الأستاذ بقسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولمدة 60 ساعة، والتي من المقرر إقامتها قريباً ، وسيكون نتاجها عرض مسرحي من إخراج دكتور علاء قوقة .

يذكر أن الدكتور علاء قوقة هو فنان وممثل مسرحي مصري وأستاذ بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي الفنون المسرحية، شارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال التليفزيونية ، تخرّج علاء قوقة من كلية الهندسة ثُم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على درجة الدكتوراه في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006 عن أطروحة له بعنوان «تنمية قدرات التركيز للممثل».

ومن أهم أعماله مسرحية "القاتل الذي أحبني" ، ومسلسل "وسط البلد" ، ومسرحية "الحفيد"، و مسلسل الحرير المخملي" ، ومسرحية "مسافر ليل"، و مسلسل "الطاووس"، ومسلسل "ملوك الجدعنة"، ومسلسل "كل مانفترق"، ومسلسل "أبو عمر المصري"، ومسلسل "فوق السحاب"، ومسرحية "ياما في الجراب ياحاوي".