شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس بصحبة أبنائه فى العرض الأول لفيلم America Burning والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الممثل مايكل دوجلاس البالغ من العمر 79 عامًا، فخور للغاية بوجود ابنه ديلان، وابنته كاريس، حينما ظهرا بصحبته في العرض الأول لفيلم America Burning وذلك داخل مدينة نيويورك.

وذلك بعدما انتشرت الكثير من التقارير الأجنبية خلال الفترة الأخيرة تتناقل تصريحات النجم العالمي مايكل دوجلاس التي طالب فيها عالم مارفل بضرورة موت شخصيته في احداث الفيلم المقبل لسلسلة Ant-Man الذي يحمل اسم Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة deadline للنجم العالمي مايكل دوجلاس قال فيها: "يمكنني أن أتقلص إلي حجم النملة وانفجر"، مضيفاً انه سيكون مهتما بالعودة إلى عالم مارفل من جديد في حال انه استطاع الموت في سلام، مطالبا بعض من المؤثرات الخاصة في الجزء الجديد لمساعدته وإرساله إلى هانك بيم.

فيلم Ant-Man and the Wasp بطولة بول رود، وإيفانجلين ليلى، وميشيل فايفر، وكاثرين نيوتن، ومايكل دوجلاس، وجوناثان ميجورز، ومن إخراج بيتن ريد، ومن تأليف جاك كيربي وجيف لافنيس.

وكان فيلم Ant-Man الأصلى قد حقق إيرادات وصلت إلى 519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ عامين.

الفيلم يحمل رقم 31 الذي تم إصداره في Marvel Cinematic Universe، وحقق أعلى افتتاح في نهاية الأسبوع في شباك التذاكر المحلي، متجاوزًا اجزائه الماضية، Ant-Man 2015 (57 مليون دولار) و 2018 Ant-Man and the Wasp 75مليون دولار.