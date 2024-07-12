شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: اختيارات نجوم حفلات مهرجان العلمين عظيمة وهناك حالة تكامل والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد طارق الشناوي لليوم السابع، إن اختيارات نجوم حفلات مهرجان العلمين اختيارات عظيمة ومتنوعة لكبار مطربين مصر والوطن العربي، مؤكدا أنه من المهم ان تتسع رقعة الفن لتشمل تواجد للفن العربي، خاصة وأن ذلك له مردود اقتصادي سياحي من خلال الترويج لمدينة العلمين، التي هي بالأساس بقعة رائعة لها سحرها.

وأشار طارق الشناوي إلى أن العالم كله يعرف مدينة العلمين لأن لها سمعة دولية ولكن يجب الترويج الصحيح للمدينة لأنه تملك العديد مصادر الجاذبية، مؤكدا انه سعيد بفكرة مهرجان نبتة وأن مهرجان العلمين هو حالة متكاملة وهناك تكامل غنائي ودرامي وبرامجي متنوع.

وأكمل طارق الشناوي حديثه بأنه لابد أن يكون هناك تغطية إعلامية دولية وليست محلية فقط، والطموح يجب أن يشمل حضور عالمي وليس عربي فقط ولنا في مصر سوابق في ذلك منذ الستينيات حيث كان التلفزيون يقدم مهرجان وسمير صبري يستضيف كبار نجوم العالم ممن كانوا يحضرون المهرجان.

يأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل فيما يخصص المهرجان مكان آمن لاستضافة الحيوانات الآليفة لمنح أصحابهم فرصة الاستمتاع بالأجواء وهم مطمئنين على حيوانهم الآليفة.