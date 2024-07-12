بالصور- مريم حسين تتألق بفستان أزرق صيفي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة العراقية مريم حسين، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لأحدث إطلالاتها.

وخطفت مريم الأنظار في الصور، بإطلالتها الصيفية الجذابة باللون الأزرق.

وارتدت مريم فستاناً طويلاً باللون الأزرق يعكس لون البحر، جاء بقصة منسدلة، مكشوفة الكتفين وبدون أكمام، وبتفصيل حمالتين مربوطتين حول العنق.

وربطت مريم شعرها بالكامل للوراء على شكل ذيل حصان، وطبقت مكياجاً ناعماً، يرتكز على الألوان الصيفية الفاتحة، والتي أبرزت ملامح وجهها الجميلة. وتزينت مريم بقرطيين طويلين مرصّعين بأحجار كبيرة من الفيروز، كما وضعت في إصبعها خاتماً يتوسطه حجر كبير بيضاوي الشكل من الفيروز أيضاً.



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