ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان هادي ضو بإطلاق أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "هيدا حبيبي"، من كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع موسيقي جورج قسيس، ميكس وماستر فادي جيجي وتسجيل ستوديو رالف سليمان.

ومن بين كلمات الأغنية :"هيدا حبيبي انا قلبه الي لحالي، حبه شو عمل بقلبي يا لطيف، كلما بيغيب عني بيبقى سؤالي، حياتي من دونه انا كيف".

صوّر هادي ضو الأغنية على طريقة الفيديو كليب، مع المخرج رامي لطوف في فقرا وبرمانا في لبنان.

وقد غنى الأغنية مباشرةً على المسرح في حفل إطلاق العمل، الذي حضره نقيب الفنانين المحترفين جورج شلهوب.

موقع "الفن" تواجد في الحفل، وعدنا لكم بالتقرير المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - هادي ضو يطلق " هيدا حبيبي " .. ويقول :" لا أؤمن بالألبوم وهذه المسارح حلم وفخر " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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