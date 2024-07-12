شكرا لقرائتكم خبر عن تايسون يجسد شخصية مجرم في فيلم x مراتى مع هشام ماجد وأمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم محمد مممدوح تايسون شخصية مجرم ويدخل السجن في أحداث فيلم إكس مراتى، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 24 يوليو الجارى، من إخراج معتز التونى، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى اجتماعى، وشارك في بطولة العمل هشام ماجد وأمينة خليل وعدد من الفنانين.



تايسون

يذكر أن فيلم "إكس مراتي" والذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي من بطولة: هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني ، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.



وكان آخر أعمال الفنان هشام ماجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

وأخر أعمال الفنان محمود ممدوح تايسون فيلم ولاد رزق 3 الذى يعرض في السينمات حاليا، بطولة النجم أحمد عز وعمرو يوسف وعلى صبحى وكريم قاسم وأخرون، إخراج طارق العريان .