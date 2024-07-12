محمد حفظي وأبو بكر شوقي في جلسة نقاشية لفيلم "هجان" بسينما زاوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل صناع وفريق فيلم "هجان" ببدء عرضه ضمن فعاليات "أيام القاهرة السينمائية" التي تُقام في سينما زاوية، وشهد عرض الفيلم الأول بالسينمات جلسة نقاشية بحضور المنتج محمد حفظي والمخرج أبو بكر شوقي.

ونشر المنتج محمد حفظي صورة من الجلسة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه "إنستجرام"، أوضح خلالها حضور عدد كبير من الجمهور، إلى جانب تواجد المخرج أبو بكر شوقي.

ويأتي عرض فيلم "هجان" في سينما زاوية بعد مشاركته خلال الفترة الماضية بعدد من المحافل السينمائية العالمية، منها: مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الأخيرة، وحاز الفيلم على إشادات نقدية موسعة، إلى جانب قيام موقع "Variety" العالمي بتسليط الضوء على الفيلم وكونه أحد أهم الأفلام العربية التي تم عرضها خلال عام 2023.

تدور أحداث فيلم "هجان" في إطار درامي حول رحلة عبر الصحراء بين صبي والجمل خاصته ويشارك ببطولة الفيلم نخبة الوجوه الشابة العربية، منهم: عبدالمحسن النمر، إبراهيم الحساوي، محمد هلال، الشيماء الطيب، عزام النمر، سيناريو الكاتب السعودي مفرج المجفل، وشاركه الكتابة السيناريست المصري عمر شامة إلى جانب المخرج أبو بكر شوقي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها المخرج أبو بكر شوقي بفعاليات مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ولكنه شارك من قبل بفيلمه "يوم الدين" بمهرجان كان السينمائي الدولي عام 2018 ورشح لـ 3 جوائز، هي "الكاميرا الذهبية، فرانسوا شاليه، وجائزة السعفة الذهبية".

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