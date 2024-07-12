شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف: قدمنا الأكشن في ولاد رزق 3 باحترافية ونعمل على الجزء الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم عمرو يوسف لـ الخليج 365 ، إنه سعيد للغاية بايرادات فيلم ولاد رزق 3، والذى وصل لأكثر من 219 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات، مشيرا إلى أن فريق العمل قدم الأكشن بطريقة فيها احترافيه شديده، مشيداً بكل زملائه الذين بذلوا مجهودا كبيرا في مشاهد الأكشن والتى تعتبر مشاهد صعبة للغاية، حيث تم تصويرها بشكل مميز وجيد للمشاهد .

وأضاف يوسف أن أسرة الفيلم تدرس حاليا شكل والقالب ومسار الجزء الرابع من الفيلم، حيث يعد فيلم ولاد رزق 3و براند كبير تعلق الجمهور به منذ الجزء الأول، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الرابع عقب الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به، لافتا إلى أن فريق العمل يحتفل حاليا بايرادات الفيلم حاليا في جميع دول العالم.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، 207.ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويشهد موسم الصيف السينمائى 2024 منافسة 5 أفلام هى: "ولاد رزق 3 - القاضية"، و"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، جوازة توكسيك بطولة ليلى علوى وبيومي فؤاد.