شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يفتتح فعاليات مهرجان العلمين 2024 الليلة ويقدم سهرة غنائية مميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح النجم محمد منير حفلات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية اليوم الجمعة، ويقدم حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة، ويطرب جمهوره ومحبيه بأجمل أغانيه القديمة والجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته حفله الغنائي هناك العام الماضي، وكانت منصة تذكرتي أتاحت الفئات المختلفة لتذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني.

وقال الكينج محمد منير لـ الخليج 365 إنه سعيد بالغناء للمرة الثانية ضمن مهرجان العلمين في دورته الثانية، مشيرا إلى أنه سيقدم مفاجآت كثيرة خلال الحفل، وأنه عايش لجمهوره.

وأضاف منير: حفل مهرجان العلمين يعتبر من الحفلات التي أعتز بها في مشوارى الغنائى، خصوصا أن حفل العام الماضى لاقى سعادة وتفاعلا مع الجمهور جعلنى أواصل الغناء على مدار ساعتين متواصلتين.

وعلق الكينج محمد منير على تخصيص أرباح لفلسطين من حفل مهرجان العلمين 60% قائلا: "حاجة عظيمة".

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.