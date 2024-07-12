شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد رزق 3 يتخطى الـ 221 مليونًا ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم ولاد رزق 3 بطولة النجم أحمد عز، إيرادات أمس الخميس بلغت 2 مليون و76 ألف جنيه، لتصل اجمالى إيراداته 221 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا في تاريخ السينما المصرية، حيث من المتوقع أن تتزايد إيراداته في الفترة المقبلة مع إجازة الصيف.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، 207.ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films و Film square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويشهد موسم الصيف السينمائى 2024 منافسة 5 أفلام هى: "ولاد رزق 3 - القاضية"، و"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، جوازة توكسيك بطولة ليلى علوى وبيومي فؤاد.