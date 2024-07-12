شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنانة الشابة ريم المصرى ممثلة مسلسل صيد العقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة دنيا سامي الشابة وفاة والدة الفنانة الشابة ريم المصري، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على «فيسبوك"، وكتبت معلقة وفاة والدة الفنانة ريمن المصرى ، ادعوا لها .



ريم المصرى

يشار إلى أن أخر اعمال ريم المصرى مسلسل "صيد العقارب" وقدمت شخصية ابنة الفنانة عماد صفوت فى أحداث العمل، والمسلسل بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، أحمد ماهر رياض الخولى، محمود عبدالمغنى منال سلامة، سيمون، مجدى بدر، محمد على رزق، محمد علاء جاميكا، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطى، أحمد ماجد صفاء جلال، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، مى القاضى، سيف الديربى، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادى مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.



ريم المصرى

كما سبق وشاركت ريم المصرى فى بطولة مسلسل "دوبامين" الذى تم عرضه العام قبل الماضي، ومن بطولة ريم مصطفى، محمد كيلانى، باسل الزارو، بسنت شوقى، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، مروان يونس، حليم، ريم المصرى، بسنت السبقى، نوران ماجد، ريهام ماهر، منار سلامة، أحمد امام، هانى الطمبارى، سما المغربى وضيف الشرف أحمد بلال وتأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.