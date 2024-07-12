شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى شتا يحتفل بزواجه غدًا في الإسكندرية على فتاة من خارج الوسط الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان الشاب حسنى شتا بزواجه غدًا السبت في مدينة الإسكندرية داخل أحد فنادق الإسكندرية المطلة على الكورنيش، وسط حضور عدد من الفنانين والأصدقاء والأقارب، حيث كان قد احتفل حسنى بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني الفترة الماضية تدعى داليا، ويقام حفل الزفاف في تمام الساعة الثامنة مساء.



حسنى شتا

يشار إلى أن آخر أعمال حسنى شتا فيلم درويلة ومسلسل "الكتيبة 101" بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

كما شارك كضيف شرف في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

