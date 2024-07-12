شكرا لقرائتكم خبر عن إيساف: انبهرت بفكرة "المدرسة".. والفيلم يقدم رسالة مهمة للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إيساف عن انضمامه لنجوم فيلم "المدرسة" والذى يجري له حاليًا أختيار باقى الفنانين المشاركين فى العمل وحين الانتهاء من هذه المرحلة يليها مباشرة البدء فى مرحلة التصوير قريبًا.

أكد إيساف بأنه سعيد بانضمامه لهذه الفكرة الرائعة التى تدور حولها محور أحداث العمل ككل، ويتوقع لها رد فعل إيجابى من حيث الإيرادات والجمهور والنقاد وغيرهم حين عرضه فى دور العرض السينمائى.

وأضاف إيساف بأنه انبهر بفكرة العمل مما جعله يتخذ القرار فى نفس الوقت دون التعرف علي قيمة العقد، وذلك لأن هدفه الرئيسى هو توصيل رسالة فنية دسمة فى المقام الأول للجمهور.



ايساف

وتابع إيساف بأنه يدين بالإبداع للسيناريست محمد شعبان وذلك عندما قرأ السيناريو جذبه وجعله فى حالة من التشويق والإثارة، مما يجعله أن يتعامل مع كل مشهد لديه بمثابة «ماستر سين»، لاسيما، بخلاف بأنه ممتن أيضًا لإنضمامه لعمل تشاركه فى بطولته النجمة الكبيرة حورية فرغلى كممثل أمامها لأول مرة، مشيرًا، بأنه سعيد بأن سيجمعهما كاميرا واحدة سوياً، لاسيما، بأن أجواء الكواليس ستشع بالسعادة والسرور معاً.

وتدور أحداث فيلم "المدرسة" فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفى وغيرها.

وجدير بالذكر بأن فيلم"المدرسة" هو بطولة جماعية وعلى رأسهم: النجمان حورية فرغلي وإيساف وآخرين وسيتم الإعلان عن باقي النجوم تباعاً، وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.

وفى سياق مختلف قال الفنان إيساف بأنه تعاون مع الفنانة حورية فرغلى من قبل فى فيلم «رد فعل» منذ 12 عاماً، وذلك بصفة غير مباشرة تحديداً كمطرب غنائى فقط لا غير، لافتاً، بتقديمه أحد الأغانى الدعائية والترويجية للعمل والتى حملت إسم "أنا مين" وهى من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان إيساف السينمائية فيلم "كازانوڤا"، والذى عرض عام 2019 وشاركه فى البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: الفنانه راندا البحيرى، إلهام عبد البديع، أحمد تهامى وآخرين وهو من سيناريو وحوار هيثم وحيد وإخراج أسامة فاضل.