شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة العلمين: المتحدة صنعت مهرجانا بشكل يتماشى مع رؤية الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن أحدث التطورات التي شهدتها المدينة وفعالياتها التي تتم على مدار السنة حيث ان المدينة الساحلية التي تطل على أجمل شواطئ العالم هي في الأساس مقصد للاستثمار طوال العام وليس فترة الصيف فقط، موجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

وقال الشركة المتحدة، مشكورة لأنها صنعت مهرجان مكتمل المحاور ويمكن لكل الاسر الحضور للاستمتاع، فهو مهرجان يتناسب ويتماشى مع رؤية الدولة في تطوير المدينة، وأن المدينة تهدف للعمل والاستثمار طوال العام، بالإضافة إلى اهتمامها الكامل بالأسرة للاستمتاع".

يأتي المهرجان في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل فيما يخصص المهرجان مكان آمن لاستضافة الحيوانات الآليفة لمنح أصحابهم فرصة الاستمتاع بالأجواء وهم مطمئنين على حيوانهم الآليفة.