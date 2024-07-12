هل اهانت أديل الجمهور خلال حضورها مباراة كرة قدم؟

ضجّت مواقع التّواصل الاجتماعيّ في السّاعات الماضية، بمقطع فيديو ظهرت فيه الفنّانة العالميّة أديل وهي توجّه كلمة نابية للجمهور، خلال حضورها مباراة كرة القدم بين منتخب إنجلترا وهولندا، ضمن تصفيات نصف نهائيّ كأس أمم اوروبا ٢٠٢٤، التي جمعت الفريقَين في ألمانيا.

في التفاصيل، تمكنّت عدسات الكاميرا من التقاط مقطع فيديو قصير لأديل وهي تترقّب المباراة لكن يبدو أنّ هتافات الجمهور وصراخه، أزعجت أديل، فصرخت بهم “إخرسوا”.

هذا التّصرّف، أزعج جمهور الفنانة العالميّة، إذ إعتبروا أنّها لم تتمكّن من السّيطرة على حالة التّوتّر التي أصابتها، إذ بالغت في ردّة فعلها في تلك اللحظة.

نذكر أنّ آديل، احتفلت في ما بعد، بفوز منتخب بلادها انجلترا في المباراة نفسها بنتيجة ٢-١.

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وسيلتقي منتخب إنجلترّا وإسبانيا في المباراة النهائيّة التي ستُقام يوم الأحد المقبل، والمتوقّع أن يحضرها عدد كبير من النّجوم والمشاهير العالميّين.

نذكر أنّ أديل، كشفت في وقت سابق عن محبّتها ومتابعتها لرياضة كرة القدم، لكنّها تحاول دائمًا السيطرة على حماستها خلال حضور المباريات حفاظًا على حبالها الصوتيّة.