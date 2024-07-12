آمال ماهر وفؤاد عبدالواحد يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا في السعودية.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا النجمان آمال ماهر وفؤاد عبدالواحد، أمس الخميس، حفلا غنائيا بمدينة الطائف ضمن حفلات جولة المملكة، وذلك في ليلة طربية غنائية استثنائية.

وبدأ الحفل النجم فؤاد عبدالواحد، حيث أدى مجموعة من أشهر أعماله، أغنية "أوعدك ارحل" وأغنية "حبيب الناس" وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الحاضر.

وجاء ختام الحفل الغنائي بالفنانة آمال ماهر التي أشعلت جمهور الطائف بباقة متنوعة من الأغاني الكلاسيكية والطربية من أعمالها، مثل أغنية "قالوا بالكثير"، وأغنية "سكة السلامة".

ويستكمل النجمان حفلات جولات المملكة، اليوم الجمعة، في مدينة أبها على مسرح جامعة الملك خالد في الساعة العاشرة مساء.