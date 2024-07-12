فن ومشاهير

آمال ماهر وفؤاد عبدالواحد يحييان حفلًا غنائيًا ضخمًا في السعودية.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا النجمان آمال ماهر وفؤاد عبدالواحد، أمس الخميس، حفلا غنائيا بمدينة الطائف ضمن حفلات جولة المملكة، وذلك في ليلة طربية غنائية استثنائية.

وبدأ الحفل النجم فؤاد عبدالواحد، حيث أدى مجموعة من أشهر أعماله، أغنية "أوعدك ارحل" وأغنية "حبيب الناس" وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الحاضر.

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وجاء ختام الحفل الغنائي بالفنانة آمال ماهر التي أشعلت جمهور الطائف بباقة متنوعة من الأغاني الكلاسيكية والطربية من أعمالها، مثل أغنية "قالوا بالكثير"، وأغنية "سكة السلامة".

ويستكمل النجمان حفلات جولات المملكة، اليوم الجمعة، في مدينة أبها على مسرح جامعة الملك خالد في الساعة العاشرة مساء.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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