حصيلة إيرادات فيلم "جوازة توكسيك" آخر ليلة عرض

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم "جوازة توكسيك" للفنان محمد أنور، أمس، الخميس، في شباك التذاكر إيرادات بلغت 378 ألف جنيه، وذلك ضمن الأعمال المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى.

محمد أنور: إيرادات "جوازة توكسيك" كبيرة وتخض

وكان كشف الفنان محمد أنور، عن تحقيق فيلمه الجديد "جوازة توكسيك" إيرادات ضخمة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب محمد أنور، عبر حسابه قائلًا: "لسه ربنا كرمه أكبر، الحمد لله الفيلم في أسبوع حقق أرقامًا كبيرة جدًا سواء في مصر، أو في الوطن العربي، وبشكر كل واحد قطع تذكرة وعجبه الفيلم، والحمد لله من كثر ما الأرقام كبيرة، فيه ناس مش مصدقة، وفاكرة إني بألفها من عندي أو مستكترة النجاح ده أو مش عايزين يعترفوا بيه مش عارف ليه".

وأضاف: "مع أن أكبر المواقع والصحف هي اللي بتنزل الأرقام، ودي مواقع عمرها ما هتنزل حاجة غير لما تتأكد منها أكتر مني مش مُجاملة لمحمد أنور، أنا عارف أن الأرقام كبيرة وتخض بس ربنا كرمه أكبر بكتير.. ولسه".

أحداث فيلم جوازة توكسيك

تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

ويشارك جوازة توكسيك عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.