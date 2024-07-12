فنون شعبية وعروض وورش للأطفال .. انطلاق مهرجان "أهالينا" بالشرقية تحت رعاية وزير الثقافة

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن برنامج فعاليات الإجازة الصيفية تحقيقًا للعدالة الثقافية

انطلق أمس، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أولى فعاليات مهرجان "أهالينا" الصيفي، بالنادي الرياضي بههيا، بمحافظة الشرقية، والذي تُنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة عدد من قطاعات وزارة الثقافة: دار الأوبرا المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلس الأعلى للثقافة -المركز القومي لثقافة الطفل-، قطاع الفنون التشكيلية، أكاديمية الفنون، وذلك في إطار برنامج عمل وزارة الثقافة خلال الإجازة الصيفية، والهادف لإقامة فعاليات في مختلف أقاليم مصر تحقيقًا للعدالة الثقافية.

وافتتح فعاليات المهرجان، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: د. نادر مصطفى، عضو المجلس ووكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، إيمان الألفي، مارسيل سمير، عبير ريان، أسامة رفاعي، والعديد من القيادات التنفيذية والثقافية، وسط إقبال كبير من أبناء المدينة والمحافظة.

بدأت الفعاليات بتفقد الحضور لمعرض الكتاب الذي يقدم إصداراته بأسعار رمزية مخفضة، كإصدارات قصور الثقافة، وهيئة الكتاب، وصندوق مكتبات مصر العامة، ثم تفقد للورش الفنية التابعة للمركز القومي للطفل، وتضم ورشة أوريجامي، ورشة حلي، ورشة تشكيلات من الورق، ورشة عمل دمى قفازية، ورشة مكافحة الفساد، كما تفقد الحضور معرض الحرف التراثية التابع لهيئة قصور الثقافة.

وعلى المسرح المتنقل كانت البداية بالسلام الجمهوري، ثم عرض كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية، وعرض كورال لمجمع لغات ههيا، ثم فقرة الساحر للفنان نبيل بركات، التابعة للمركز القومي للطفل، وعرض الكولان، وفريق عرائس الماريونيت، وشهد المسرح عرضا لفرقة الشرقية للعرائس وفقرة الأراجوز، وجاء الختام مع عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، بقيادة الفنان أحمد واصف، وقدمت الفرقة عددًا من الرقصات المستوحاة من التراث الشعبي لمحافظة الشرقية

وأكد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن المهرجان يهدف إلى نشر الوعي الثقافي والفني بين أهال محافظة الشرقية، خاصة الأطفال والشباب، وتوفير فرصة لهم للاستمتاع بوقتهم خلال الإجازة الصيفية.

أعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن سعادته بنجاح انطلاق فعاليات مهرجان "أهالينا الصيفي"، مؤكدًا أن المهرجان يُعد إضافة ثقافية مميزة للمحافظة، وفرصة لتعزيز التواصل بين أبناء المحافظة، وتقديم محتوى ثقافي وفني رفيع المستوى لهم، كما وجه الشكر لوزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، على تنظيم هذا المهرجان المميز.

وتستكمل الفعاليات اليوم بلقاء احتفالي بالعام الهجري الجديد، يعقبه مجموعة من الأناشيد والابتهالات لفرقة الشرقية للإنشاد الديني، بقيادة المايسترو أحمد صلاح.

ويشهد المهرجان غدًا في يومه الختامي، لقاءً تنظمه مكتبة ههيا حول "الهجرة غير الشرعية"، يعقبه باقة من الأغاني الطربية والوطنية تتغنى بها فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو قطب السيد.

كما يشهد المهرجان عددًا من الفعاليات، طوال فترة إقامته تتنوع مابين الأمسيات الشعرية، وعدد من اللقاءات الفكرية والندوات والورش الفنية والتثقيفية للأطفال، بالمكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، بالإضافة لفقرات اكتشاف مواهب وأنشطة وعروض متنوعة للأطفال.