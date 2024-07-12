نبيل الحلفاوي يرد على متابع بشأن رأيه في إقالة أحمد شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رد الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على رسالة لأحد متابعيه على "إكس - تويتر" بشأن رأيه في إقالة الكابتن والإعلامي أحمد شوبير من قناة "أون تايم سبورتس".

وأعاد الحلفاوي، نشر التدوينة، عبر حسابه على نفس الطبيق، وعلق: "ما بكتبش حاجة عن أي حاجة مش فاهم منها حاجة".

وجاء في التدوينة التي وجه من خلالها متابع الحلفاوي سؤالا له: "مساء الخير يا قبطان.. لم نسمع رأيك في إقالة شوبير".

وكان مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قرر بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقًا للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا.

وقالت الشركة، في بيانها الصحفي، إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، حيث أنها تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة، أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

كما أكدت الشركة المتحدة، حرصها على أن تقدم كوادرها إعلام مهني يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.