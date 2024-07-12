قبل مباراة اليوم.. هذا ما طلبه نبيل الحلفاوي من "الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي عن أمنيته بأن يكون فريق النادي الأهلي في أفضل حالاته اليوم، إذ من المقرر أن يلتقي في التاسعة مساء بنادي بيراميدز، في إطار منافسات لقاء مؤجل من الجولة الـ16 في الدوري المصري الممتاز.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "يا سلام لو الأهلي يبقى في يومه النهاردة.. يعزف ويقسم ويتسلطن. مش مطلوب من ولادنا إلا حاجتين: سرعة وتركيز".

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز، على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة مساء اليوم الجمعة 12 يوليو، وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

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