وفاة والدة الممثلة الشابة ريم المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحلت عن عالمنا قبل ساعات والدة الممثلة الشابة ريم المصري، بعد مرورها بأزمة صحية.

وأعلن أصدقاء ريم خبر وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقدموا لها العزاء والمواساة.

كانت ريم كشفت عن مرور والدتها بأزمة صحية، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

ريم شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "صيد العقارب" بطولة النجمة غادة عبدالرازق، وعدد كبير من النجوم، بينهم: أحمد ماهر، سيمون، محمود عبدالمغني، محمد علاء، ومحمد علي رزق، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

ومن الأعمال التي ظهرت فيها: مسلسل الطاووس بطولة النجم جمال سليمان والفنانة سهر الصايغ، وحدوتة ست الهوانم بمسلسل زي القمر، أمام النجمة ليلى علوي.