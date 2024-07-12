هالة صدقي تسأل: أقدم كوميدي ولا تراجيدي؟.. والجمهور يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة هالة صدقي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام بصورة لها، وطالبتهم بالرد على سؤال كتبته في تعليقها على الصورة.

هالة سألت الجمهور "صباحكم كله خير، ممكن تقترحوا عليا أقدم إيه: كوميدي ولا تراجيدي؟".

وجاءت إجابات الجمهور: "كوميدي والنبي، تراجيدي كوميدي، كوميدي عشان انتي دمك زي العسل يا فنانة ربنا يحفظك، كوميدي طبعا، حضرتك بيليق عليكي دا ودا حتى لو دور درامي بتقدري تمرري للمشاهد ابتسامة من حين لآخر من خلال المواقف لإن دمك فى الأصل خفيف، أي حاجة منك حلوة يا صفصف".

جدير بالذكر أن هالة صدقي قدمت في رمضان 2023 مسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان، وكان أخر أفلامها فيلم الملكة، كما شاركت في بطولة مسرحية صوابع زينب، والتي عُرضت في المملكة العربية السعودية.