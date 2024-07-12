محمد صبحي من أمام مسرحه: "سأحافظ على قيمة الفن حتى مماتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان القدير محمد صبحي، متابعيه عبر السوشيال ميديا صورة له من أمام مسرحه الذي يحمل اسمه.

ونشر صبحي، الصورة، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "المسرح حياتي أعيش فيه لأتنفس هواء نقيا .. وأبعث برسالة لبناء البشر.. وسأحافظ علي قيمة الفن حتي مماتي".

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي يستعد لتقديم عرض مسرحي جديد بعنوان فارس والمستور، وتشاركه البطولة الفنانة ميرنا وليد، ومن المقرر أن يشاهدها الجمهور قريبا على مسرح مدينة سنبل.

محمد صبحي نجم من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، قدم خلال مشواره الفني الطويل عددًا كبيرا من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، التي حققت نجاحا كبيرا، ويستمتع الجمهور بمشاهدتها، ومن بينها: "فارس بلا جواد"، "سنبل بعد المليون"، "لعبة الست"، "كارمن"، "سكة السلامة 2000"، "انت حر"، "ملح الأرض"، "الشيطانة التي أحبتني"، "هنا القاهرة"، "أونكل زيزو حبيبي"، "انتهى الدرس يا غبي"، "الهمجي"، "العميل رقم 13".