بالصور.. وصول نجوم العالم للهند لحضور حفل زفاف الأكثر ثراء في آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحتفل أنانت أمباني نجل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، اليوم الجمعة، بحفل زفافه على صديقته راديكا ميرشانت في الهند وسط حضور عدد كبير من المشاهير ورجال الأعمال والسياسيين حول العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" على إنستجرام، صورا لوصول بعض نجوم العالم إلى الهند، وحملت تعليق: "مع وصول نجوم العالم إلى الهند وبعد سلسلة حفلات لشهور عدة .. يترقب العالم اليوم حفل الزفاف الرسمي للأكثر ثراء في آسيا أنانت أمباني وراديكا ميرشانت".

وكان أنانت أمباني، قد نشر صورا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" ظهر خلالها مع المغني الأمريكي جاستن بيبر الذي سيشارك في إحياء حفل الزفاف وسط عدد كبير من أبرز نجوم الغناء.

وأكدت عدد من المواقع الهندية، أن حفل الزفاف سيؤدي إلى إغلاق كلي لعدد من الطرق الرئيسية لمدة 4 أيام نظرًا لمواصلة الاحتفالات التي ستشهد حضور عدد من أبرز النجوم والمشاهير والشخصيات المؤثرة من حول العالم.

وشهدت الهند مراسم احتفالات توديع عزوبية أسطورية بشهر مارس الماضي في مدينة جامناجار واستمرت لنحو 5 أشهر وسط حضور عدد كبير من نجوم السينما الهندية وهم أميتاب باتشان، سلمان خان، رانفير سينج، ديبيكا بادكون، وعامر خان، إلى جانب عدد من المشاهير والشخصيات المؤثرة حول العالم منهم المدير التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، إيفانكا ترامب ابنة رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، المغني الأمريكي أكون، كما حضرت المغنية العالمية ريهانا وقامت بإحياء أحد حفلات العزوبية وحصولها على مبلغ يقدر بـ 9 مليون دولار.

موكيش أمباني البالغ من العمر 66 عامًا هو رئيس مجلس إدارة مجموعة "ريلاينس إندستريز" للنفط والاتصالات وأغني شخص في آسيا واحتل المرتبة العاشرة في قائمة "فوربس" لأغنياء العالم مع ثروة تتخطى 116 مليار دولار.

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