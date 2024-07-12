خالد يوسف: "حين ميسرة" عمل صنع اسمي وعمري ما ندمت أبدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حل المخرج الكبير خالد يوسف ضيفا على برنامج تفاعلكم المعروض على قناة العربية، وكشف خلال اللقاء ومن خلال إجابات سريعة ومختصرة الكثير من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية والفنية.

وبسؤاله عن العمل الذي صنع اسمه، اختار "حين ميسرة": "بحب حين ميسرة والتعبير عن البسطاء وده اكتر فيلم عبرت فيه عنهم، وأنا متبني قضيتهم من أول ما بدأت".

وأكد خالد أن لا أحد من تلاميذ المخرج الكبير يوسف شاهين تفوق عليه. وردًا على سؤال ما هو العمل الذي يطمح لتقديمه، قال "الأندلس"، واختار النجم الكبير يحيى الفخراني ليكون الفنان الذي إذا تم وضعه في أي مكان سيبدع فيه.

خالد أشار إلى أنه لم يشعر عمره بالندم "عمري ما ندمت أبدًا".

وقال خالد إنه يتمنى تحويل معظم روايات الكاتب الكبير يوسف إدريس، وأديب نوبل الكاتب نجيب محفوظ لأعمال مرئية، ويرى أنها صالحة لذلك، حتى لو كانت قُدمت من قبل، مفسرا: "أعتقد أن كل الأفلام تحديدا المأخوذة عن أدب نجيب لم تغص قيد شبر في أفكار هذا الرجل ولا في أدبه، خدوه من على السطح كحدوتة، لكن هذا الرجل كان بيشرح المجتمع سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحتى جنسيا".

جدير بالذكر أن خالد يوسف عُرض له في رمضان 2023 مسلسل سره الباتع عن نص أدبي للراحل يوسف إدريس، وشارك في البطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السعدني، أحمد فهمي، حسين فهمي، حنان مطاوع، كما قدم للسينما فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، وبيومي فؤاد وزينة.