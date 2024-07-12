خالد يوسف: أنا المخرج الأعلى أجرًا والمرأة تدفع الثمن أكثر من الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضافت الإعلامية سارة دندراوي أمس الخميس 11 يوليو في حلقة جديدة من "تفاعلكم" المعروض على قناة العربية، المخرج الكبير خالد يوسف، وكشف خلال اللقاء ومن خلال إجابات سريعة ومختصرة الكثير من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية والفنية.

خالد وافق على أن المرأة في مجتمعاتنا تدفع الثمن أكثر من الرجل حتى لو كان الخطأ واحد، موضحا السبب بجملة "لأنه مجتمع ذكوري".

وأشار إلى أنه اكتشف الكثير من الفنانين الذين تنكروا له، رافضا ذكر أسماء "محبش أقول أسماء ولا يعنيني"، ووجهت المذيعة سارة دندراوي لـ خالد سؤالا عن الفيلم الذي كان يتمنى أن يكون له، وأجاب "معظم أفلام عاطف الطيب كنت أتمنى أخرجها".

وعن الشخصية التاريخية التي تركت تأثيرا كبيرا عليه، اختار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وعميد الأدب العربي طه حسين.

ونفى خالد خلال الحوار اعتزاله تقديم المسلسلات، موضحا "قلت تعبت جدا ومش هعمل مسلسلات تاني دلوقتي، لكن هعمل بعدين، بس بعد 3 أو 4 أفلام سينما هقدم مسلسل 10 حلقات لأن التلاتين حلقة مميتة".

وشدد خالد على أنه المخرج الأعلى أجرًا حتى الآن "أنا المخرج الأعلى أجرا لحد دلوقتي، آه والله".

جدير بالذكر أن خالد يوسف عُرض له في رمضان 2023 مسلسل سره الباتع عن نص أدبي للراحل يوسف إدريس، وشارك في البطولة كوكبة من نجوم الفن، بينهم: أحمد السعدني، أحمد فهمي، حسين فهمي، حنان مطاوع، كما قدم للسينما فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، وبيومي فؤاد وزينة.