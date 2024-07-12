شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة العلمين: المهرجان يثمن من فرص الاستثمار ونستهدف 600 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن أحدث التطورات التي شهدتها المدينة وفعالياتها التي تتم على مدار السنة حيث إن المدينة الساحلية التي تطل على أجمل شواطئ العالم هي في الأساس مقصد للاستثمار طوال العام وليس فترة الصيف فقط، قائلا: "يتم التسويق لمدينة العلمين إنها مدينة طوال العام مش مدينة لفترة معينة من السنة"، مؤكدًا أن العلمين الجديدة هي مدينة مليونية تستهدف أكثر من 600 ألف فرصة عمل، وليست فقط مدينة ساحلية ولكنها مدينة صناعية وبها أنشطة إدارية كثيرة وبها جامعتين تحمل مدينة العلمين ختم تخرجهم".

وتابع رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: "مدينة العلمين الجديدة يبلغ عمرها سبع سنوات فقط منذ بداية تطويرها وانشائها، ومنذ اليوم الأول لوضع حجر أساسها وتم بناؤها بنيه الاستثمار الصناعي والإداري السكني والساحل، ودعم التنمية على طول الساحل الشمالي بالكامل".

يأتي المهرجان في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل فيما يخصص المهرجان مكان آمن لاستضافة الحيوانات الآليفة لمنح أصحابهم فرصة الاستمتاع بالأجواء وهم مطمئنين على حيوانهم الآليفة.