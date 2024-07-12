شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين يروج لحفل ماجدة الرومي بقيادة نادر عباسي ويفتح حجز التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إدارة مهرجان العلمين على الترويج إلى حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي المقرر إقامته خلال فعاليات النسخة الثانية من المهرجان يوم 19 يوليو المقبل في مدينة العلمين الجديدة، بقيادة المايسترو نادر عباسي، كما أتيحت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان عبر "فيسبوك"، صورة لبوستر الحفل تصدرتها النجمة ماجدة الرومي والموسيقار نادر عباسي، معلقة عليها: "مفاجآت مهرجان العلمين لا تنتهي، انتظروا صاحبة الصوت المميز، الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي يوم 19 يوليو ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024".



حفل ماجدة الرومي



وتابع: "شاركونا نعيش مع بعض حفلة استثنائية مع الصوت اللي بنحبه وعيشنا معاه ذكريات كتير، تقدروا تحجزوا التذاكر من موقع تذكرتي".

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية.

كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.