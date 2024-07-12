حالة عادل إمام الصّحيّة الى الواجهة من جديد…هذا ما تمّ كشفه

طمأن المخرج المصريّ عمرو عرفة، الجمهور على صحّة مواطنه الممثّل القدير عادل إمام، مؤكّدًا أنّه بخير، معربًا عن أمنيته بالعمل معه من جديد.

في السّياق نفسه، قال “عرفة” أنّه فخورٌ بتقديم فيلمَيّ “السّفارة في العمارة” و “زهايمر” مع عادل إمام، مشيرًا أنّ كواليس العمل معه مختلفة تمامًا، لأنّه يُحب جميع النّاس ويحرص على معرفة تفاصيل كل العاملين معه في موقع التّصوير، من العامل الذي يحضّر وجبات الطّعام وصولًا لصنّاع الفيلم.

وأضاف “عرفة” خلال حلوله ضيفًا على برنامج “أسرار النّجوم”، أنّه سعيد أيضًا بتقديم فيلم “أهل الكهف” خلال موسم عيد الأضحى الفائت، خصوصًا أنّه منقولٌ عن رواية رائعة وشارك فيه مجموعة كبيرة من الممثّلين، منهم: خالد النبويّ، محمّد ممدوح، محمّد فرّاج، غادة عادل، بيومي فؤاد وغيرهم، معربًا عن رغبته بتقديم السّيرة الذّاتيّة لـ النقشبندي وخالد ابن الوليد ومحمّد الفاتح.

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نذكر أنّ عمرو عرفة، قدّم خلال موسم رمضان الفائت، مسلسل “مليحة”، تأليف رشا الجزار، شارك في بطولته كل من أشرف زكي، ميرفت أمين، دياب وغيرهم.