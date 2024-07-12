الأمير هاري لا يخجل من الجدل… هكذا خاطب والدة بات تيلمان أثناء حصوله على جائزة ESPY

قَبِل الأمير هاري جائزة بات تيلمان في حفل ESPYs مساء الخميس، وهو القرار الذي أثار الجدل في الأسابيع الماضية.

تم تقديم الجائزة لهاري تقديرًا للذّكرى العاشرة لألعاب Invictus، وهي مؤسّسة رياضيّة للجنود والنساء الجرحى والمصابين والمرضى.

على خشبة المسرح، أعرب الأمير هاري عن تواضعه وأعاد توجيه التّكريم إلى المحاربين القدامى وأفراد الخدمة المشاركين في ألعاب Invictus.

وقال: “أنا لا أقف هنا بصفتي الأمير هاري، الحائز جائزة بات تيلمان، بل صوتًا نيابة عن مؤسسة Invictus Games Foundation والآلاف من المحاربين القدامى وأفراد الخدمة من أكثر من عشرين دولة الذين جعلوا مؤسسة Invictus Games حقيقة واقعة”. .”هذه الجائزة ملك لهم، وليس لي.”

بات تيلمان، الذي سمّيت الجائزة باسمه، كان حارسًا سابقًا لفريق أريزونا كاردينالز وتمّ تجنيده في الجيش في الولايات المتّحدة في أعقاب هجمات ١١ سبتمبر. وقُتل بشكل مأساوي في أفغانستان في عام 2004 بسبب نيران صديقة.

تمّ تصميم الجائزة لتكريم أولئك الذين يخدمون الآخرين بطريقة تعكس إرث تيلمان.

قبل الحفل، انتقدت ماري تيلمان، والدة بات تيلمان، الأمير هاري.

ففي مقابلة مع ديلي ميل، أعربت عن فزعها قائلة: “لقد صدمت بشأن سبب اختيار مثل هذا الشخص المثير للجدل والمثير للانقسام للحصول على الجائزة. هناك اشخاص أكثر ملاءمة بكثير. هناك أفراد يعملون في “مجتمع المحاربين القدامى الذي يقوم بأشياء هائلة لمساعدة المحاربين القدامى. هؤلاء الأفراد لا يملكون المال أو الموارد أو العلاقات أو الامتيازات التي يتمتّع بها الأمير هاري.”

خلال خطاب قبوله، اعترف الأمير هاري بمخاوف ماري تيلمان وأشاد بمناصرتها.

وأشار إلى أن “دفاعها عن إرث بات هو أمر شخصيّ للغاية، وأنا أحترمه. فالرّابط بين الأم والابن أبدية وتتجاوز حتّى أكبر الخسائر”.

كما أعرب عن امتنانه لمؤسّسة بات تيلمان وبقيّة أفراد عائلة تيلمان.

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ورغم الجدل، دافعت ESPN عن قرارها، مشيرة إلى أن الجائزة قدمت للأمير هاري “بدعم من مؤسّسة تيلمان” وتحديدا “لعمل مؤسّسة Invictus Games Foundation وهي تحتفل بعامها العاشر في تعزيز الشّفاء من خلال قوّة الرّياضة لأعضاء الخدمة العسكريّة والمحاربين القدامى في جميع أنحاء العالم.”

وأضافت ESPN: “بينما ندرك أنّ الجميع لن يتّفقوا مع جميع المكرّمين الذين تم اختيارهم لأي جائزة، فإنّ مؤسّسة Invictus Games Foundation تقوم بعمل رائع وتعتقد ESPN أن هذا سبب يستحقّ الاحتفال.”