ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، عن فتح باب التقديم للمسابقة البحثية للمؤتمر الأدبي بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بعنوان "مرجعية التراث الثقافي وإشكالية التجريب" الدورة الثانية والعشرين- دورة الشاعر الراحل سعد عبد الرحمن.

أربعة محاور

تشمل المسابقة البحثية أربعة محاور وهي: "الثقافة والأدب.. التأثير والتأثر"، "مظاهر التجريب في الأدب"، "المكان وأثره على الإبداع"، و"الآخر في التجربة الإبداعية لدى أدباء وسط الصعيد"، ويحق للباحث المشاركة ببحث واحد مع مراعاة للشروط الآتية: أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية، مع الالتزام بأصول البحث العلمي، ألا يقل عدد كلمات البحث عن 3000 كلمة ولا تزيد عن 6000 كلمة، يتم كتابة البحث على صفحات(A4) بنوع خط 14 (Simplefied arabic) على ملف Word، ألا يكون الباحث قد شارك ببحثه في أي جهة أخرى، مع تقديم إقرار خطي بالملكية الفكرية للبحث، وأنه ليس مستلًا من أطروحة علمية، عدم مشاركة الباحث في آخر دورتين للمؤتمر.

ويقدم البحث إلى إدارة الشئون الثقافية بإقليم وسط الصعيد الثقافي، أو عن طريق البريد الإلكتروني، [email protected]، مع إرفاق (CD) يتضمن البحث المقدم والسيرة الذاتية للباحث.

علما بأن آخر موعد للتقدم بالأبحاث 4 أغسطس المقبل، وتخضع جميعها للتحكيم العلمي لاختيار الأنسب منها لنشره بالكتيب الخاص بالمؤتمر الذي يقيمه إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، بمحافظة أسيوط، في الفترة من 27 إلى 29 أغسطس المقبل.

ثقافة بورسعيد.. احتفالات بالعام الهجري الجديد وذكرى ملحمة البرث

من ناحية أخرى ، نظم فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة المعد خلال شهر يوليو الحالي، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وأعد بيت ثقافة أم خلف مجلة حائط عن أبطال معركة البرث، تلاها ورشة حكي تحدث خلالها فارس السعيد - معلم تاريخ، عن أحداث ملحمة كمين البرث التي أظهرت شجاعة وصلابة الجيش المصري خلال مواجهة التنظيمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، بالقرب من مدينة رفح المصرية، وراح ضحيتها عدد كبير من أبطال الوطن ومنهم القائد العسكري أحمد منسي.

من ناحية أخرى وضمن احتفالات العام الهجري الجديد بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د.چيهان المالكي، أقام قصر ثقافة بورسعيد محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة" تناول خلالها الشيخ السيد سليم، تعريف "الهجرة"، موضحا الأحداث التي وقعت ما بين غار حراء الذي كان يتعبد به الرسول الكريم وغار ثور الذي آوى إليه الرسول وأبو بكر الصديق وهما في طريقهما إلى المدينة المنورة تخفيا من ملاحقة قريش لهما.

أعقب ذلك ورشة تصميمات فنية معبرة بخامات متنوعة ضمن نشاط مرسم الطفل.