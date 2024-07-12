شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عروض الموسم الأول لـ"الحلم حلاوة" اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى العرض المسرحى الحلم حلاوة عروضه في الموسم الأول، على مسرح السلام بشارع قصر العيني اليوم الجمعة 12 يوليو، والعرض من إخراج مي مهاب، وتأليف ياسر أبو العينين.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الثاني لـ مسرحية "الحلم حلاوة" اعتبارًا من 18 يوليو لمدة أسبوع على مسرح السلام يوميا في الثامنة مساء.

كان عرض مسرحية " الحلم حلاوة " توقف يوم 27 يونيو الماضي، بحسب ما أعلنه المسرح القومي للطفل الذي يديره الفنان عادل الكومي، بسبب أعمال صيانة داخل المسرح، قبل أن يستضيفه مسرح السلام ،خلال شهر يوليو.



أبطال عرض الحلم حلاوة

أبطال مسرحية الحلم حلاوة

العرض المسرحي الحلم حلاوة بطولة مارتينا عادل، أحمد صبري غباشي، ، حور أحمد، مجدي عبد الحليم، محمد خليل، سامر المنياوي،دعاء حسام الدين، أحمد يحيي، أحمد أبو الحسن، محمد شلقامي، هاني سمير، أسامة محمد، أسيل محمد، بسملة، محمد دويدار، موسيقي الدكتور هاني عبد الناصر، أشعار طارق على، استعراضات مصطفي حجاج، ديكور وعرائس فخري العزازي، إضاءة أبو بكر الشريف، تأليف ياسر أبو العينين، فكرة وإخراج مي مهاب.



الطفلان أسامة وأسيل محمد أبطال العرض في صورة تذكارية

قصة العرض المسرحي الحلم حلاوة والذي تم افتتاحه ثاني أيام عيد الأضحي ، تدور حول الطفلة هالة تجسد دورها "حور أحمد"، والتي تحلم بامتلاك عروسة المولد، وتعلم بصعوبة تحقيق هذا الحلم، حيث أنها فقيرة ولا تمتلك مال كي تشتري عروسة المولد، وتتمني تلك الطفلة أن يكون لديها الكثير من المال والملابس وتعتقد أنها إن امتلكت تلك الأشياء ستكون في منتهي السعادة.

وتلتقي هالة بعروسة المولد التي تأخذها إلي العالم الموازي وتعيش هناك تجربة فريدة تتعلم منها الكثير ، وتعرف ماهو المعنى الحقيقي للسعادة، وأن كل واحد فينا لديه الكثير من الأشياء الذي لا يعرف قيمتها، لأن دائماً نبحث عن الأشياء التي لا نمتلكها.



الفنانة مارتينا عادل

ونال العرض المسرحي الحلم حلاوة استحسان المشاهدين، وشهد إقبالا جيدا خلال الفترة الأخيرة، حيث يقدم العرض مجموعة من الاستعراضات والأغاني بجانب القصة الجيدة التي تجذب الأطفال.

بخلاف الطفلة حور أحمد بطلة العرض المسرحي، تألق العديد من الأطفال الآخرين، منهم أسامة محمد الذي جسد دور طفل فقير يريد مساعدة والده المريض بأي طريقة، وكذلك تألقت الطفلة أسيل محمد والطفلة بسملة والطفل محمد دويدار الذين قاموا بأدوار أبناء "الجانيني" في العرض.



المخرجة مي مهاب تتوسط مارتينا عادل وأحمد صبري

كانت المخرجة مي مهاب قالت في تصريحات لـ ”الخليج 365”: فكرة العرض جاتني عندما شاركت في إحدى المهرجانات الدولية عام 2015، بعروسة المولد وكنت قد قمت بتحويلها لعروسة عصا، وتفاجأت بتفاعل الكبار والصغار معها وكانوا في حالة انبهار شديدة".



جانب من عرض الحلم حلاوة

وأضافت مي مهاب: حصلت في هذه السنة على أفضل تصميم عروسة، وبعدها كان قد شغل بالي فكرة لماذا لا نقدم التراث والهوية وهذا الأمر معنية به، وبدأت أفكر في تقديم حدوتة تكون بطلها عروسة المولد، وأطلقت عليها اسم حلاوة وبطلها الفارس في إطار رومانسي، وأردت أن أشير للعصر الفاطمي، وبالفعل كتبها المؤلف ياسر أبو العينين كما أتمني.



حور أحمد في جانب من العرض